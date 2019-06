தேசிய செய்திகள்

அரியவகை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.30 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கிய பிரதமர் மோடி + "||" + PM Modi gives Rs 30 lakh for treatment of girl suffering from aplastic anemia

