தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தாவில் மோதல்: போலீஸ் துப்பாக்கி சூட்டில் பா.ஜனதா தொண்டர்கள் 2 பேர் காயம் - திரிணாமுல் காங்கிரஸ், போலீஸ் மறுப்பு + "||" + Two BJP volunteers injured in clash police firing in Kolkata - Trinamool Congress, Police denial

கொல்கத்தாவில் மோதல்: போலீஸ் துப்பாக்கி சூட்டில் பா.ஜனதா தொண்டர்கள் 2 பேர் காயம் - திரிணாமுல் காங்கிரஸ், போலீஸ் மறுப்பு