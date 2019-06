தேசிய செய்திகள்

”ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்” பாஜகவின் சூழ்ச்சி: மாயாவதி விமர்சனம் + "||" + BJP's 'one nation, one poll' a ploy to win all elections by single 'manipulation': Mayawati

”ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்” பாஜகவின் சூழ்ச்சி: மாயாவதி விமர்சனம்