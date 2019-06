மாநில செய்திகள்

மழைக்காக அதிமுகவினர் யாகம் நடத்தவில்லை; பதவியை காப்பாற்ற யாகம் நடத்துகிறார்கள்- மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The AIADMK did not sacrifice for the rain Sacrifice to save post MK Stalin

மழைக்காக அதிமுகவினர் யாகம் நடத்தவில்லை; பதவியை காப்பாற்ற யாகம் நடத்துகிறார்கள்- மு.க.ஸ்டாலின்