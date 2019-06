தேசிய செய்திகள்

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தனித்தே போட்டியிடும் - மாயாவதி + "||" + Mayawati makes her break up with Akhilesh Yadav’s SP permanent, says will fight all elections alone

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தனித்தே போட்டியிடும் - மாயாவதி