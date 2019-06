மாநில செய்திகள்

காவிரி நீரை சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்தும் கர்நாடகாவை மத்திய அரசு தடுக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் + "||" + Cauvery water: The central government should stop the illegal use of Karnataka- Dr. Ramadas

காவிரி நீரை சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்தும் கர்நாடகாவை மத்திய அரசு தடுக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ்