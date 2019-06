மாநில செய்திகள்

சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் ஜூலை 1-ந்தேதி எடுத்துக் கொள்ளப்படும் - சபாநாயகர் தனபால் + "||" + No confidence in the Speaker It will be taken on July 1 Speaker Dhanapal

சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் ஜூலை 1-ந்தேதி எடுத்துக் கொள்ளப்படும் - சபாநாயகர் தனபால்