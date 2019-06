தேசிய செய்திகள்

உருவபொம்மை எரித்தபோது பா.ஜனதா நிர்வாகிகள் மீது தீப்பற்றியது - 4 பேர் காயம் + "||" + When the metaphor burned Fire on BJP executives - 4 people injured

உருவபொம்மை எரித்தபோது பா.ஜனதா நிர்வாகிகள் மீது தீப்பற்றியது - 4 பேர் காயம்