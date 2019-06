தேசிய செய்திகள்

முதல்-மந்திரி பதவிக்காக ஆட்சியை கவிழ்க்க சித்தராமையா முயற்சி - எடியூரப்பா பரபரப்பு பேட்டி + "||" + For the post of Chief-Minister, Siddaramaiah's attempt to topple the regime - Interview with Yeddyurappa

முதல்-மந்திரி பதவிக்காக ஆட்சியை கவிழ்க்க சித்தராமையா முயற்சி - எடியூரப்பா பரபரப்பு பேட்டி