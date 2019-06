தேசிய செய்திகள்

ரிசர்வ் வங்கி துணை கவர்னர் ஆச்சார்யா ராஜினாமா: பதவிக்காலம் முடிய 6 மாதங்கள் இருக்கும்போது ‘திடீர்’ முடிவு + "||" + Reserve Bank vice-governor Acharya resigns: Sudden termination when the term is 6 months

