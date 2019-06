தேசிய செய்திகள்

தண்ணீரை விவேகத்துடன் செலவழிக்க வேண்டும் - மத்திய மந்திரி பேச்சு + "||" + The water will have to spend prudently - Central Ministerial Speech

தண்ணீரை விவேகத்துடன் செலவழிக்க வேண்டும் - மத்திய மந்திரி பேச்சு