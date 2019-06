தேசிய செய்திகள்

சில்லரை வர்த்தகத்துக்கான தேசிய வரைவு கொள்கை - 10 நாளில் வெளியிடப்படும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + National Draft Policy for Retail Trade - Will be released in 10 days announced by the Central Government

சில்லரை வர்த்தகத்துக்கான தேசிய வரைவு கொள்கை - 10 நாளில் வெளியிடப்படும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு