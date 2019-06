தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவை வலிமையான நாடாக்க அனைவரும் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் - பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு + "||" + Everyone should work together to make India a stronger tape - Prime Minister Narendra Modi's speech

இந்தியாவை வலிமையான நாடாக்க அனைவரும் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் - பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு