தேசிய செய்திகள்

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு; 2022 ஆண்டுக்குள் 31.22% குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் -தகவல் + "||" + 31.4% of Indian children will be stunted by 2022: report

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு; 2022 ஆண்டுக்குள் 31.22% குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் -தகவல்