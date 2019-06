தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகும் முடிவில் உறுதியாக உள்ளேன் - ராகுல் காந்தி + "||" + I am determined to step down as Congress president Rahul Gandhi

