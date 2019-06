தேசிய செய்திகள்

2020-ல் இந்தியாவில் சென்னை உள்பட 21 நகரங்கள் நிலத்தடி நீர் இல்லாமல் 10 கோடி மக்கள் பாதிப்பு + "||" + According to a study by the federal government think tank NITI Aayog, 21 Indian cities will run out of groundwater by next year, including the capital New Delhi and the information technology hub of Bengaluru.

