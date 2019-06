கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் + "||" + New Zealand have won the toss and have opted to bat first.

உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங்