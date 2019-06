தேசிய செய்திகள்

14-வது ‘ஜி-20’ உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க ஜப்பான் புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி + "||" + Prime Minister Narendra Modi emplanes for Osaka, Japan where he will attend the G20 summit.

