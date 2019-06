தேசிய செய்திகள்

காப்பாற்றுவதை விட்டு விட்டு மூழ்கும் கப்பலில் இருந்து குதித்த ராகுல் காந்தி - பாரதீய ஜனதா கிண்டல் + "||" + Rahul jumped “sinking” Cong ship instead of saving it - The Bharatiya Janata Party tease

காப்பாற்றுவதை விட்டு விட்டு மூழ்கும் கப்பலில் இருந்து குதித்த ராகுல் காந்தி - பாரதீய ஜனதா கிண்டல்