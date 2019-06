தேசிய செய்திகள்

வெள்ளி, திங்கட்கிழமைகளில் சபையில் இருக்குமாறு பா.ஜனதா எம்.பி.க்களுக்கு கொறடா உத்தரவு + "||" + BJP issues whip to its MPs in Lok Sabha, asks them to be present on Friday, Monday

வெள்ளி, திங்கட்கிழமைகளில் சபையில் இருக்குமாறு பா.ஜனதா எம்.பி.க்களுக்கு கொறடா உத்தரவு