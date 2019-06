மாநில செய்திகள்

கடல்நீரை குடிநீராக்கும் புதிய திட்டம்: முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + Chief Minister Palanisamy laid the foundation stone for the project to dredge seawater at a cost of Rs 1250 crore

