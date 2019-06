உலக செய்திகள்

ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேவுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு + "||" + Prime Minister Narendra Modi meets Japan Prime Minister Shinzo Abe on the sidelines of the #G20Summit in Osaka, Japan.

ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேவுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு