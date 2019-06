மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தை பாதிக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு ஏற்றுக்கொள்ளாது: முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + Tamil Nadu Government will not accept any proposal to affect Tamil Nadu: Chief Minister Palanisamy

