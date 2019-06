உலக செய்திகள்

ஜி 20 மாநாடு துவங்கியது: முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து தலைவர்கள் ஆலோசனை + "||" + G20 Summit kicks off in Japan; leaders to address existing, emerging challenges

ஜி 20 மாநாடு துவங்கியது: முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து தலைவர்கள் ஆலோசனை