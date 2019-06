உலக செய்திகள்

பயங்கரவாதம், மனித சமுதாயத்துக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் - ‘பிரிக்ஸ்’ தலைவர்கள் மத்தியில் மோடி பரபரப்பு பேச்சு + "||" + Terrorism, the greatest threat to human society - Modi stirring talk among BRICS leaders

பயங்கரவாதம், மனித சமுதாயத்துக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் - ‘பிரிக்ஸ்’ தலைவர்கள் மத்தியில் மோடி பரபரப்பு பேச்சு