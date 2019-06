தேசிய செய்திகள்

கனமழையால் புனேவில் சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து: 15 பேர் பலி + "||" + 15 Dead After Wall Crashes In Pune After Heavy Rain, Many Cars Stuck

கனமழையால் புனேவில் சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து: 15 பேர் பலி