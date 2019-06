உலக செய்திகள்

நாங்கள் கண்ணாடி போன்றவர்கள்; அப்படியே திருப்பி காட்டுவோம்: ரஷ்ய அதிபர் புதின் + "||" + Russia has no aggressive intention against any state, will mirror attitude it faces; Putin

நாங்கள் கண்ணாடி போன்றவர்கள்; அப்படியே திருப்பி காட்டுவோம்: ரஷ்ய அதிபர் புதின்