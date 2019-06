கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் : டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பேட்டிங் தேர்வு + "||" + World Cup Cricket Australia won the toss and elected to bat

