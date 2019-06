தேசிய செய்திகள்

அரசு ஊழியர் மீது கிரிக்கெட் பேட்டால் தாக்குதல்; பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.வுக்கு ஜாமீன் + "||" + JP MLA Akash Vijayvargiya has been granted bail by Bhopal's Special Court

அரசு ஊழியர் மீது கிரிக்கெட் பேட்டால் தாக்குதல்; பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.வுக்கு ஜாமீன்