தேசிய செய்திகள்

கோடை விடுமுறைக்கு பின் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நாளை திறப்பு: அயோத்தி, ரபேல் போன்ற முக்கிய வழக்குகள் விசாரணைக்கு வருகிறது + "||" + Supreme Court Opens Tomorrow After Summer Vacation: Major cases like Ayodhya and Rafael are under investigation

கோடை விடுமுறைக்கு பின் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நாளை திறப்பு: அயோத்தி, ரபேல் போன்ற முக்கிய வழக்குகள் விசாரணைக்கு வருகிறது