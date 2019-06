தேசிய செய்திகள்

‘ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு’ திட்டத்தை ஒரு ஆண்டுக்குள் அமல்படுத்த மாநில அரசுகளுக்கு ‘கெடு’ - மத்திய மந்திரி பஸ்வான் தகவல் + "||" + 'One country, one ration card' scheme, State governments to implement within one year - Federal Minister Paswan informed

‘ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு’ திட்டத்தை ஒரு ஆண்டுக்குள் அமல்படுத்த மாநில அரசுகளுக்கு ‘கெடு’ - மத்திய மந்திரி பஸ்வான் தகவல்