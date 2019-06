மாநில செய்திகள்

குடிநீர் பிரச்சினைக்கான நிரந்தர திட்டங்களை நாம் வகுக்கவில்லை - கார்த்தி சிதம்பரம் டுவீட்

We do not formulate permanent plans for the problem of drinking water - Karthik Chidambaram

