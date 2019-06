தேசிய செய்திகள்

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பிரபலங்களுக்கு அழைப்பு: மழைநீர் சேகரிப்பை மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும் - பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல் + "||" + Calling celebrities to raise awareness: We need to turn rainwater harvesting into a people's movement - PM Modi's instruction

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பிரபலங்களுக்கு அழைப்பு: மழைநீர் சேகரிப்பை மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும் - பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்