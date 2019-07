மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 5 காசுகள் அதிகரிப்பு, டீசல் விலையும் உயர்வு + "||" + Fuel price hiked for fifth consecutive day. Check latest rates in major cities

பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 5 காசுகள் அதிகரிப்பு, டீசல் விலையும் உயர்வு