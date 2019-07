தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பள்ளத்தாக்கில் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து; 20 பேர் பலி + "||" + 24 passengers killed as bus falls into deep gorge in Jammu and Kashmir's Kishtwar district: senior police officer

