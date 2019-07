கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து தமிழக வீரர் விஜய் சங்கர் விலகல் + "||" + Indian all-rounder Vijay Shankar ousted from World Cup due to toe injury, Mayank Agarwal to be his likely replacement

