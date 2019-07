கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் : டாஸ் வென்ற வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணி பந்து வீச்சு தேர்வு + "||" + World Cup Cricket West Indies won the toss and elected to field

