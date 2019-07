தேசிய செய்திகள்

‘மதுரையை பாரம்பரிய நகரமாக அறிவிக்க வேண்டும்’ - நாடாளுமன்றத்தில் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. கோரிக்கை + "||" + 'Should be declared as Heritage town of Madurai" - Su.Venkatesan MP in Parliament Request

‘மதுரையை பாரம்பரிய நகரமாக அறிவிக்க வேண்டும்’ - நாடாளுமன்றத்தில் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. கோரிக்கை