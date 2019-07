தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் 2 பேர் திடீர் ராஜினாமா - குமாரசாமி அரசுக்கு நெருக்கடி + "||" + Two Congress MLAs sudden resign in Karnataka: Crisis to the Kumaraswamy government

கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் 2 பேர் திடீர் ராஜினாமா - குமாரசாமி அரசுக்கு நெருக்கடி