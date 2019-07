தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் மேலும் 2 வனத்துறை அதிகாரிகள் மீது தாக்குதல் + "||" + Two forest officials were attacked last night when they stopped some people from ploughing forest land with a tractor

