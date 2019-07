மாநில செய்திகள்

பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியோருக்கான 10% இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் நடத்தப்படும் -எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + In the economy For those who stay 10% on reservation issue All party meeting Conducted Edapadi Palanisamy

