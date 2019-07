மாநில செய்திகள்

இரு மொழிக் கொள்கையில் அரசு உறுதியாக உள்ளது -அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + In bilingual policy The government is determined Minister Sengottaiyan

இரு மொழிக் கொள்கையில் அரசு உறுதியாக உள்ளது -அமைச்சர் செங்கோட்டையன்