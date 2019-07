தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் துணை ராணுவப் படைகளில் 84,000 காலியிடங்கள் -பாராளுமன்றத்தில் தகவல் + "||" + More than 84,000 vacancies in paramilitary forces: MHA

நாட்டின் துணை ராணுவப் படைகளில் 84,000 காலியிடங்கள் -பாராளுமன்றத்தில் தகவல்