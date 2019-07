தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் பலி எண்ணிக்கை 22 ஆக உயர்வு + "||" + Mumbai: 22 dead in the incident where a wall collapsed due to heavy rainfall

