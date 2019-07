மாநில செய்திகள்

தான் படித்த பள்ளியில் மண்டியிட்டு வணங்கிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + At the school where he was educated Minister kneeling in his knees

தான் படித்த பள்ளியில் மண்டியிட்டு வணங்கிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார்