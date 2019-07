மாநில செய்திகள்

அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் செயல்பட வேண்டும் என்று வந்துள்ளேன் -கலைச்செல்வன் எம்.எல்.ஏ. + "||" + Led by Edappadi Palanisamy I have come to act MLA kalaiselvan

