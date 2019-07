தேசிய செய்திகள்

‘ரெயில்வே அச்சக தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இழப்பு ஏற்படாது’ - கனிமொழி கேள்விக்கு, மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + Job Never loss for railway printing workers - To kanimozhi question, the Union Minister answers

‘ரெயில்வே அச்சக தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இழப்பு ஏற்படாது’ - கனிமொழி கேள்விக்கு, மத்திய மந்திரி பதில்