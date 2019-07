தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கனமழையால் துயரம்: அணை உடைந்து 23 பேர் அடித்து செல்லப்பட்டனர் - 11 பேரின் உடல்கள் மீட்பு + "||" + Heavy rains in Mumbai: At least 23 people were killed when the dam collapsed - Recovery of 11 bodies

மராட்டியத்தில் கனமழையால் துயரம்: அணை உடைந்து 23 பேர் அடித்து செல்லப்பட்டனர் - 11 பேரின் உடல்கள் மீட்பு