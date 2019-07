உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் பாதுகாப்பு படை நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் ஐ.எஸ். தீவிரவாதிகள் 18 பேர் பலி + "||" + 18 IS militants killed in Iraq in anti-IS operations, airstrikes

