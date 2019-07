மாநில செய்திகள்

கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ரூ.5304 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது -எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + For pregnant women Treat Rs 5304 crore has been allocated Edappadi Palanisamy

கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ரூ.5304 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது -எடப்பாடி பழனிசாமி